الثقافة النيابية:البرلمان يعتزم إقرار قانون حق الحصول على المعلومة

الثقافة النيابية:البرلمان يعتزم إقرار قانون حق الحصول على المعلومة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف لجنة الثقافة والاعلام النيابية ، اليوم الأربعاء، عن أبرز القوانين التي سيقرها البرلمان خلال الفصل التشريعي الحالي .وقال رئيس اللجنة فاروق حنا في تصريح صحفي ،إن “البرلمان يعتزم اقرار قانون حق الحصول على المعلومة كونه من القوانين المهمة “.وأضاف ان “القانون لا يمس حق الدولة والامن والمواطن فضلا عن قوانين أخرى تم تقديمها لرئاسة المجلس بغية ادراجها على جدول أعمال جلسات المجلس”.واشار الى ان ” هناك مساعي لاقرار مقترح قانون وزارة الثقافة العراقي والذي يعتبر من القوانين المهمة ، مؤكدا ان اغلب القوانين المعروضة داخل مجلس النواب تحتاج الى اتفاقات سياسية “.

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