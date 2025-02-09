الثقافة النيابية: سنمرر قانوني شبكة الإعلام العراقي والحصول على المعلومة

الثقافة النيابية: سنمرر قانوني شبكة الإعلام العراقي والحصول على المعلومة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الثقافة والإعلام النيابية، اليوم الاحد، عن حزمة من القوانين من المفترض ادراجها على جدول أعمال الجلسات المقبلة من بينها قانون العيد الوطني .وقال نائب رئيس اللجنة سميعة الغلاب في حديث صحفي، إن”لجنتها وضعت استراتيجية لتشريع القوانين المهمة التي تحتاجها الحكومة خلال المرحلة المقبلة”.وأضافت ان ” قانون العيد الوطني وقانون شبكة الاعلام العراقي ومقترح قانون وزارة الثقافة والسياحة والاثار وتعديل قانون نقابة الصحفيين العراقيين وقوانين أخرى”.وأشارت الى ان ” الفصل التشريعي الحالي سيشهد تمرير حزمة من القوانين المهمة تخص اللجنة منها قانون شبكة الاعلام العراقي وقانون حق الحصول على المعلومة “.وتابعت ان ” هناك قوانينا داخل اللجنة حال الانتهاء من مناقشتها سيتم رفعها إلى رئاسة مجلس النواب بغية ادراجها على جدول أعمال المجلس “. 

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