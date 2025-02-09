الثلاثاء المقبل.. موعد النظر بالقوانين الجدلية من قبل المحكمة الاتحادية

الثلاثاء المقبل.. موعد النظر بالقوانين الجدلية من قبل المحكمة الاتحادية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المحكمة الاتحادية العليا ، الأحد، تحديد بعد غد الثلاثاء الموافق 11 من شهر شباط الجاري موعدا للنظر في الطعون المقدمة ضد جلسة مجلس النواب الثالثة، وصحة التصويت على القوانين الثلاثة والطعن بدستورية بعض فقرات قانون العفو العام.وأصدرت المحكمة الاتحادية يوم الثلاثاء الماضي، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، الأحوال الشخصية، العفو العام، العقارات المقرة من مجلس النواب إلا أن هذا الأمر جوبه بالرفض الواسع من قبل قوى سياسية سنية، وأخرى كوردية بنحو أقل.

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