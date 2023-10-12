الجالية العراقية في الأردن متعطشة لمؤازرة أسود الرافدين

شبكة اخبار العراق -عمان

اثنى القائم بأعمال سفارة العراق في الأردن منيف علي، على الجهود التي يبذلها الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للارتقاء بالكرة العراقية وتمثيل الوطن أفضل تمثيل في المحافل الدولية فيما عبرت الجالية العراقية عن تعطشها لمؤازرة أسود الرافدين في البطولة الرباعية.

وقال ممثلية السفارة تقدم جميع التسهيلات والدعم لأسود الرافدين لتحقيق النجاح في بطولة الأردن الدولية مشيداً بدور الكادر التدريبي في الارتقاء بالكرة العراقية وتمثيل الوطن أفضل تمثيل في المحافل والبطولات الدولية .

من جانبه أكد رئيس الوفد العراقي أحمد الموسوي ،أن جميع الأمور الإدارية والفنية متكاملة وأن اللاعبين أجروا وحداتهم التدريبية بنجاح وهمة ولياقة بدنية عالية وأنهم على أتم الاستعداد للتنافس على لقب البطولة الرباعية في الأردن، والتي تعتبر شبه إعداد أولي لخوض غمار تصفيات كأس العالم”.

بدوره أوضح رئيس الجالية العراقية في الأردن، محمد البلداوي أن” الجالية العراقية متعطشة لرؤية ومؤازرة أسود الرافدين وهم يلعبون مباراتهم الأولى ضد قطر على استاد عمان الدولي”.