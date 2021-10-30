الجامعة العربية “قلقة” من تدهور العلاقات الخليجية اللبنانية

الجامعة العربية “قلقة” من تدهور العلاقات الخليجية اللبنانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ناشد الأمين العام لجامعة الدول العربية ناشد دول الخليج بتدبر الإجراءات المطروح اتخاذها لتفادي التأثيرات السلبية علي الاقتصاد اللبناني.وقالت الجامعة العربية في بيان صحفي إن الأمين العام لديه ثقة في الرئيس اللبناني ميشيل عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتيمن أجل اتخاذ الخطوات الضرورية لوضع حد لتدهور العلاقات اللبنانية الخليجية.وأعربت الجامعة العربية تعرب  عن القلق إزاء تدهور العلاقات اللبنانية الخليجية.

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