الجبهة التركمانية:الأحزاب الكردية تلاعبت في تعداد محافظة كركوك

الجبهة التركمانية:الأحزاب الكردية تلاعبت في تعداد محافظة كركوك
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذرت الجبهة التركمانية، الخميس، من حدوث تناحر قومي في كركوك نتيجة تلاعب الأحزاب الكردية بالتعداد السكاني في المحافظة.وقال القيادي في الجبهة فوزي أكرم ترزي في حديث صحفي، إن “الأحزاب الكردية أرسلت مئات آلاف الأشخاص من أربيل والسليمانية إلى كركوك لتسجيلهم ضمن سكان المحافظة في التعداد العام للسكان، وهناك أدلة موثقة تثبت هذا الأمر الخطير والذي لا يحمد عقباه”.وأضاف ترزي أن “التركمان لديهم هواجس ومخاوف من أن يؤدي هذا التلاعب بالتعداد السكاني إلى تناحر قومي وطائفي في كركوك، سببه الأحزاب الكردية التي فشلت فشلاً ذريعاً في تقديم أي نوع من الخدمات للمحافظة”، مشدداً على “ضرورة احترام القانون والدستور”.وبدأت صباح اليوم عملية التعداد السكاني في عموم العراق وتستمر حتى اليوم الخميس.

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