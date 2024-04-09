الجبهة التركمانية:الإقليم سيتجزأ بسبب الخلافات السياسية الكردية

الجبهة التركمانية:الإقليم سيتجزأ بسبب الخلافات السياسية الكردية
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 بغدادم شبكة أخبار العراق- توقع رئيس كتلة الجبهة التركمانية النيابية أرشد الصالحي، انقسام كردستان الى ثلاث إدارات بسبب الخلافات بين القوى الكردية، مشيرا الى ان  الكرد توصلوا لقناعة بانهم لا يريدون كركوك. وقال الصالحي في حوار متلفز، ان ” هناك مشكلة داخلية بين الأحزاب الكردية ولا علاقة لبغداد بها وان  جماعات متطرفة قد تستغل المواطنين الكرد إذا استمر الوضع الحالي”. وأضاف ان ” إقليم كردستان قد يتجزأ إلى 3 إدارات فيما يعمل  حزب العمال الكردستاني على تكوين “سلطة سياسية أخرى” في العراق”. وأشار الى ان ” حزب العمال دعم بعض أعضاء مجلس محافظة كركوك حيث قد  اكتشفنا منظمة مجتمع مدني في كركوك مدعومة من مقاتلات سوريات”.

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