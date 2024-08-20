الجبهة التركمانية:الصفقات السياسية الفاسدة وراء حصول الأكراد على رئاسة كركوك

الجبهة التركمانية:الصفقات السياسية الفاسدة وراء حصول الأكراد على رئاسة كركوك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر مسؤول الجبهة التركمانية في محافظة كركوك قحطان الونداوي، الثلاثاء، من سيطرة الاكراد وفرض سلطتهم في محافظة كركوك وإعادة ربطها بإقليم كردستان، لافتا الى ان الصفقات السياسية كانت وراء حصول الاكراد على الحكومة المحلية في كركوك.وقال الونداوي في حديث صحفي، ان “الاخوة الكرد لديهم مشروعهم السياسي في محافظة كركوك، حيث غالبا مايصرحون بهذا المشروع الهادف الى ضم هذه المحافظة الى إقليم كردستان”.وأضاف ان “الكرد سيعملون على اتخاذ خطوات في الفترة المقبلة من أجل إعادة كركوك الى سلطتهم او سلطة الإقليم، أي تتم إعادة المحافظة الى ما قبل عمليات فرض القانون عام 2017”.وبين ان “الكتل السياسية فرطت في كركوك ودخلت في صفقات خاصة مع الأطراف الكردية من أجل سيطرة الكرد على المحافظة، وهذا الأمر سيكون ضرره كبير على أهالي المحافظة”.

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