الجبهة التركمانية:المحكمة الاتحادية مسيسة

الجبهة التركمانية:المحكمة الاتحادية مسيسة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الجبهة التركمانية محمد البياتي،الأحد، ان المكون التركماني ينتظر قراراً من المحكمة الاتحادية بخصوص تشكيل الحكومة المحلية في كركوك، لافتا الى أهمية تفاهم أحزاب واطراف المكون حول المناصب المخصصة لهم في كركوك.وقال البياتي في حديث صحفي، ان “الجبهة التركمانية والأحزاب الأخرى من داخل المكون تنتظر قراراً من المحكمة الاتحادية العليا في شهر تشرين الأول او الثاني بخصوص اعتراضهم على تشكيل الحكومة المحلية في كركوك”.واستبعد البياتي ان يكون هناك قرار من المحكمة الاتحادية يتماشى مع رغبة التركمان”.لكنه اكد إمكانية تفاهم التركمان حول المناصب المخصصة لهم وتقسمها بين أحزاب وحركات المكون. 

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