الجبهة التركمانية:حزب بارزاني وافق على تدوير منصب المحافظ في كركوك بين الأطراف الثلاثة

الجبهة التركمانية:حزب بارزاني وافق على تدوير منصب المحافظ في كركوك بين الأطراف الثلاثة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران، اليوم الثلاثاء، عن موافقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني على تدوير منصب محافظة كركوك مع موافقة الكتلة العربية، فيما أكد مسؤول الفرع الثالث للبارتي أن موضوع ادارة كركوك له لجان مشكلة تعمل على الوصول لاتفاق تقاسم السلطة في المحافظة.وقال رئيس الجبهة التركمانية حسن توران، في حديث لعدد من وسائل الاعلام، إن “وفدا من الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة محمد كمال، مسؤول الحزب في كركوك، زارنا وجرت مناقشة عدد من الأمور ونحن نثمن موافقة الحزب على مقترحنا في تدوير منصب محافظ كركوك بين المكونات الرئيسية (العرب والكورد والتركمان) وهذا يعني باننا نعمل بصورة مشتركة على خدمة جميع المكونات”.وأضاف توران، أن “الجبهة التركمانية مع تقاسم السلطة في كركوك بنسبة 32 بالمائة بين المكونات وقدمت مشروع الادارة المشتركة لمحافظة كركوك وهو الحل الامثل في تدوير المناصب الرئيسية بين مكونات”.

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