الجبهة التركمانية:عدم حضور العرب والتركمان لجلسة مجلس كركوك لتنصل الكرد عن الإتفاقات

الجبهة التركمانية:عدم حضور العرب والتركمان لجلسة مجلس كركوك لتنصل الكرد عن الإتفاقات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اوضح القيادي في الجبهة التركمانية الموحدة اكرم فوزي ترزي، الثلاثاء، الاسباب الحقيقية التي دعت العرب والتركمان الى الانسحاب من جلسة مجلس محافظة كركوك.وقال القيادي في الجبهة اكرم فوزي ترزي في حديث صحفي، ان “السبب الرئيسي هو تنصل الكرد عن الاتفاقات السياسية السابقة ومحاولاتهم الاستحواذ على المناصب الإدارية بالمحافظة ومجلسها، داعيا “القوى السياسية الكردية الى عدم ارتكاب الأخطاء السابقة “.واضاف، ان “الاتفاق السياسي بين مكونات كركوك تضمن توزيع المناصب التنفيذية والتشريعية لمحافظة كركوك ومشاركة الجميع وفقا لخصوصية المحافظة”.وتابع، ان “انسحاب التركمان والعرب ادى الى الاخلال بنصاب جلسة  مجلس المحافظة”.ورفع مجلس محافظة كركوك جلسته يوم امس الاثنين، لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها.يشار الى ان العرب والتركمان يملكون 8 اعضاء من المجموع الكلي لاعضاء المجلس البالغ 15 عضوا.

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