الجبهة التركمانية:نرفض مصطلح الخونة “المناطق المتنازع عليها”

الجبهة التركمانية:نرفض مصطلح الخونة “المناطق المتنازع عليها”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بين مسؤول فرع كركوك في الجبهة التركمانية ، الأربعاء، قحطان الونداوي ،ان “المناطق المتنازع عليها غير تابعة لاي قومية سواء كردية او تركمانية او عربية وانما مناطق عراقية مختلطة، اذ لايوجد أي مسعى للتنازع بين افراد البلد الواحد على قطعة ارض تعد ملك للشعب جميعا، لافتا الى ان “من الأفضل اللجوء للإدارة المشتركة لمحافظة كركوك بين مختلف القوميات وبنسب متساوية خصوصا ان هناك مباحثات مستمرة وباشراف اممي من اجل المضي بمخرجات الاجتماع بين هذه الأطراف حول إدارة المحافظة في المرحلة المقبلة”. وأكد الونداوي في حديث صحفي ،ان جلال طالباني ومسعود البارزاني هم من فرضوا أثناء كتابة الدستور مصطلح المناطق المتنازع عليها ومع الأسف ممثل السيستاني احمد الصافي عضو لجنة كتابة الدستور والأحزاب الشيعية  التي كانت في إيران  أرادت تمشية الامور لغرض استلام السلطة فقط دون النظر بالنتائج الكارثية التي ستحصل بالعراق من جراء هذه الاضافة .

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