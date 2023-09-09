الجبهة التركمانية: أهالي كركوك يرفضون سلطة الأحزاب الكردية

الجبهة التركمانية: أهالي كركوك يرفضون سلطة الأحزاب الكردية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مسؤول الجبهة التركمانية في محافظة كركوك، عدنان الونداوي ،السبت، ان أهالي المحافظة احبطوا الاستفتاء الكردي عام 2017 ورفضوا تجريد محافظتم من عراقيتها، لافتا الى ان اهالي كركوك يرفضون سلطة الاحزاب الكردية. وقال الونداوي في حديث صحفي، ان “اي حزب او جهة سياسية تفرض سلطتها العسكرية في كركوك فانها تعتبر هذا الامر انتصاراً لها، وتبسط سيطرتها على الحكومة المحلية في المحافظة”. وأضاف ان “الأحزاب الكردية كان لديها سلطة عسكرية في كركوك منذ 2003 لغاية 2017 حيث تم السيطرة خلال تلك الفترة على جميع مفاصل الحياة والدوائر الحكومية واستغل الاكراد الضعف الحكومي في الملف الأمني في هذه المحافظة”. وبين ان “الأحزاب الكردية في كركوك عملت خلال وجودها في المحافظة للفترة المذكورة على اعداد استفتاء غير دستوري من اجل اخذ كركوك وتجريدها من عراقيتها، وهو ماقوبل برفض جماهيري كبير افشل هذا الاستفتاء”.

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