الجبهة التركمانية تؤكد على تقاسم السلطة في كركوك لعدم تكرار أخطاء الماضي

الجبهة التركمانية تؤكد على تقاسم السلطة في كركوك لعدم تكرار أخطاء الماضي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الجبهة التركمانية، فوزي ترزي، الاثنين، أهمية تقاسم السلطة في محافظة كركوك بين مكوناتها الثلاثة بما فيها الأقليات لضمان عدم تكرار أخطاء الماضي، لافتا الى ان العرب والتركمان يمتلكون اغلبية الأصوات والمقاعد داخل المحافظة.وقال ترزي في حديث صحفي، ان “كركوك بحاجة ماسة لتقاسم السلطة بالتساوي بين مكوناتها ومن بينها الأقليات لضمان حقوق الجميع دون العودة الى أخطاء الماضي”.وأضاف ان “العرب والتركمان لهم اغلبية الأصوات داخل مجلس محافظة كركوك، الا ان المحافظة بحاجة الى تقاسم السلطة المحلية بحيث توزع المناصب بنسبة 32 بالمئة على مكوناتها الثلاث العرب والكرد والتركمان و4 بالمئة للمكون المسيحي”.وبين ترزي، ان “هناك اجتماعات متواصلة بين التركمان والعرب وبالخصوص قائمة المحافظ راكان الجبوري لرسم خارجة الحكومة المحلية الجديدة لكركوك”.وأشار إلى أن “عودة المحافظ لمنصبه من جديد مرهون بطبيعة المفاوضات الجارية بخصوص الحكومة الجديدة لمحافظة كركوك”.

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