الجبهة التركمانية تتهم حزب طالباني بإبعادهم عن تداول منصب محافظ كركوك

الجبهة التركمانية تتهم حزب طالباني بإبعادهم عن تداول منصب محافظ كركوك
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم مسؤول الجبهة التركمانية في محافظة كركوك قحطان الونداوي، اليوم الاثنين، حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بابعاد التركمان من خيار تداول السلطة بين مكونات المحافظة. وقال الونداوي في حديث صحفي، ان “ازمة تشكيل الحكومة المحلية في محافظة كركوك مازالت قائمة ولم تحدث بشأنها أي انفراجة تذكر، على الرغم من عقد اجتماع لمجلس المحافظة قبل أيام”.وأضاف ان “اجتماع مجلس المحافظة لم يتوصل الى اتفاق يفضي الى حسم امر تشكيل الحكومة المحلية او اختيار المحافظ الجديد لكركوك”.وبين ان “هناك شبه اجماع عربي تركماني وكردي متمثل بالحزب الديمقراطي الكردستاني على ان يتم تداول السلطة بين القوميات الثلاثة، في حين ان الاتحاد الوطني الكردستاني يصر على ان يكون تداول السلطة بين العرب والكرد حصرا، وهذا الامر مرفوض من قبل التركمان”.

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