الجبهة التركمانية ترفض عودة البيشمركة إلى المناطق المختلطة

الجبهة التركمانية ترفض عودة البيشمركة إلى المناطق المختلطة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رفض رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي، الثلاثاء، شروع الحكومة الاتحادية بالمباحثات على اعادة تموضع قوات تابعة للاقليم في المناطق المختلطة، مبينا ان القوات العسكرية الاتحادية قادرة على حماية المواطنين من اي اعتداء ارهابي.وقال الصالحي في تصريح  صحفي، ان “القوى التركمانية والعربية مجتمعة لا تختلف مطلقا على عدم اعادة قوات البيشمركة الى محافظة كركوك ولن تساوم على تلك القضية”.واضاف ان “اعادة البيشمركة الى كركوك يعني اعادة المدينة الى المربع الاول سيما مع قرب انتخابات نيابية ومحلية في المدينة “.واوضح الصالحي ان ” القوات الاتحادية قادرة على الحفاظ على مدينة كركوك ونرفض تدخل الإقليم في شؤون المحافظة سيما الامنية والادارية الخاصة بالاتحاد”.وكانت قيادة العمليات المشتركة قد عقدت امس اجتماعا مع وزارة البيشمركة في اربيل لمناقشة سد الفراغات الامنية في المناطق المختلطة واعادة انتشار قوات البيشمركة. 

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