الجبهة التركمانية تطالب بإدارة محافظة كركوك دورياً

الجبهة التركمانية تطالب بإدارة محافظة كركوك دورياً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت الجبهة التركمانية بيانا ،اليوم الأحد، حول تشكيل إدارة كركوك والمطالبة بجعل منصب المحافظ  دوريا بين مكونات المحافظة وكما مبين أدناه… 

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