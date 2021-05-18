الجبهة التركمانية تطالب بتعديل قانون الانتخابات

الجبهة التركمانية تطالب بتعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالبت الجبهة التركمانية، الثلاثاء، بإعادة تعديل قانون الانتخابات، فيما أشارت الى أن أي خلل في العملية السياسية المقبلة سيؤثر على مستقبل العراق دولياً.وقال رئيس الجبهة التركمانية، أرشد الصالحي، بحسب الوكالة الرسمية، إن “قانون الانتخابات لم يكن صالحاً للمناطق المختلطة ،لأن هذه المناطق توزعت بحسب القانون عشائرياً وطائفياً وقومياً”، لافتاً الى أن “كركوك موحدة وأبناءها ينتخبون من يمثلهم”.وأضاف أن “القانون قسم كركوك الى ثلاثة مناطق:(كركوك الكردية، كركوك التركمانية، وكركوك العربية) وهذا لم يكن بصالح التعايش السلمي”، مطالباً بـ”إعادة تعديل القانون”.وتابع الصالحي أن “أي خلل في العملية السياسية المقبلة سيؤثر على مستقبل العراق إقليمياً ودولياً”.وأكد الصالحي أن “التركمان مكون أساسي”، لافتاً الى “أننا لو ذهبنا الى نظام الكوتا من الممكن أن نأخذ أكثر من 15 نائباً من كركوك ومن أربيل ومن كفري ومن طوزخورماتو ومن ديالى، لكن نرفض هذا الشيء لأن أساس تكوين العراق يجب أن يمثل كافة المكونات في الحكومات المقبلة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *