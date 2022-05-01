الجبوري:(25 )تريليون دينار الفائض المتحقق من زيادة أسعار النفط

الجبوري:(25 )تريليون دينار الفائض المتحقق من زيادة أسعار النفط
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المستشار الفني لرئيس الوزراء هيثم الجبوري، الاحد، أن موازنة 2022 منجزة من قبل وزارة المالية، مشيراً الى أن الضغوط السياسية عطلت اقرار سلم الرواتب الجديد.وقال الجبوري في حديث صحفي، إن “سلم الرواتب وصل الى مرحلة التصويت ولكنه لم يقر بسبب الضغوط السياسية”.واوضح أن “موازنة 2022 منجزة من قبل وزارة المالية وأن قانون الامن الغذائي ليس بديلاً عن الموازنة”.ولفت الجبوري الى أن “الفائض المتحقق من زيادة أسعار النفط يبلغ 25 ترليون دينار”، داعياً الموظفين الى “الضغط على البرلمان لتمرير قانون الخدمة المدنية”.وتابع أن “العراق ليس لديه خزين غذائي لمدة شهرين أو شهر”، موضحا أن “أسعار المواد الغذائية تضاعفت 3 مرات قبل شهر رمضان”.

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