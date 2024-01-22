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وزيرة المالية:حكومة الإقليم لم تسلم إيراداتها للحكومة الاتحادية خلال 2023 وفقا لقانون الموازنة
هل تغير مفهوم السيادة؟ أم النظام الدولي يتداعى؟
الجريمة في العراق .. تعكس مدى الضرر الامني والأخلاقي والنفسي الذي طال المجتمع العراقي
التخطيط تصادق على استحداث (قضاء سفوان وناحية الخور ) في البصرة
نائب:اتفاق نيابي على تمرير القوانين المهمة خلال الفصل التشريعي الحالي
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غوتيريش:على الجميع أن يعترف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته
الأمم المتحدة:إسرائيل لاتحترم القانون الإنساني الدولي في تعاملها مع المعتقلين الفلسطينيين
إسرائيل تعتقل (51) فلسطينيا في الضفة الغربية
الشرطة البريطانية “تنظر” في فتح تحقيق بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة
القيادة الوسطى الأمريكية:الحوثيين أصابوا سفينة تمتلكها شركة أمريكية
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وزيرة المالية:حكومة الإقليم لم تسلم إيراداتها للحكومة الاتحادية خلال 2023 وفقا لقانون الموازنة
التخطيط تصادق على استحداث (قضاء سفوان وناحية الخور ) في البصرة
اليوم..سعر صرف الدولار=153000 ديناراً
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
بالوثيقة..تعيين مديراً جديداً للمصرف التجاري العراقي
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وزيرة المالية:حكومة الإقليم لم تسلم إيراداتها للحكومة الاتحادية خلال 2023 وفقا لقانون الموازنة
مصدر نيابي: تحقيقات غير معلنة في ثروات تسعة مسؤولين عراقيين
وزارة الكهرباء: إيران ستحصل على مبالغ مضاعفة من العراق جراء شراء الغاز التركمانستاني
السفير الإيراني والأعرجي: ضرب “الحبيب زبيب”..رداً على قصف أربيل
حكومة السوداني:زعماء الإطار وإئتلاف إدارة الدولة غير ملاحقين في إعادة المال العام المسروق من قبلهم
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