الجندي الإيراني العامري يدين استهداف وليته إيران من قبل أمريكا وإسرائيل

الجندي الإيراني العامري يدين استهداف وليته إيران من قبل أمريكا وإسرائيل
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن الجندي الإيراني المدعو هادي العامري زعيم منظمة بدر الإيرانية الثلاثاء، إدانته للحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران، وقال العامري في بيان إنه “يدين بأشد عبارات السخط هذا العدوان الأميركي-الصهيوني الآثم، بما يمثله من انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتمادٍ وقح في سفك الدماء، وسعي محموم للهيمنة على مقدرات الشعوب وسلب إرادتها”.وأضافت أن “جريمتهم في استهداف مدرسة ابتدائية للبنات وسقوط أكثر من 160 طالبة بريئة، واستهداف المستشفيات والأسواق والملاعب، تكشف حقيقتهم الاستعلائية”، معتبرا أن ذلك “تجليات فعلية لإرادة وتجسيد شيطاني واضح، وهم غارقون في وحل جرائمهم وعدوانهم على الطفولة والإنسانية”، الخائن العامري لم يدين النظام الإيراني في قصف مدرسة بلاط الشهداء الابتدائية في بغداد الذي راح ضحيته أكثر من 500 طالب ،وبعد 2003 راحت آلاف الضحايا من العراقيين على يد منظمته الإرهابية وتدمير العراق تنفيذا للأوامر الإيرانية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *