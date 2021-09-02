الجنرال ميلي:قواتنا قد تنسق مع طالبان لمحاربة ” داعش خراسان”

الجنرال ميلي:قواتنا قد تنسق مع طالبان لمحاربة ” داعش خراسان”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي، اليوم الخميس،  إن الجيش الأمريكي قد ينسق مع “طالبان” العمليات المستقبلية لمكافحة الإرهاب ضد تنظيم “داعش” في أفغانستان.وقال ميلي للصحفيين: “”نحن لا نعرف ما هو مستقبل طالبان، لكن يمكنني أن أخبركم من تجربة شخصية أن هذه مجموعة لا ترحم.. وفي ما يتعلق بتعاملاتنا معهم في مطار كابل أو في العام الماضي أو في الحرب، فإننا نفعل ما يجب علينا فعله لتقليل المخاطر وليس ما نريد القيام به بالضرورة”.وحول وجود أي احتمال للتنسيق مع “طالبان” ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، قال: “هذا ممكن”.

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