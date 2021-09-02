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المالية النيابية:المواد التي طعنت الحكومة بها في موازنة 2021 سارية المفعول وقابلة للتنفيذ
ميليشيا العصائب :نسعى لجعل الطارمية نسخة ثانية من جرف الصخر!
الرقابة المالية:الحسابات الختامية للوزارات غير إلكترونية وتفتقد للمصداقية
تحالف (C4JR):قانون الناجيات الإيزيديات “قشمريات”
العامري:بأمر إمامنا خامئني لن نسمح بتواجد أي قوات أجنبية في العراق
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- عربية ودولية
الجنرال ميلي:قواتنا قد تنسق مع طالبان لمحاربة ” داعش خراسان”
روسيا لحلف الناتو : أنتم أقذر نموذج
ماكنزي:اعطاب طائرات ومدرعات ومنظومة صواريخ في مطار كابل قبل مغادرة آخر جندي من قواتنا
ليبيا:الاجتماع الوزاري التشاوري لدول الجوار الليبي في الجزائر يمثل مبادرة استقرار البلاد
اليوم..إنطلاق أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في القاهرة
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المالية النيابية:المواد التي طعنت الحكومة بها في موازنة 2021 سارية المفعول وقابلة للتنفيذ
الرقابة المالية:الحسابات الختامية للوزارات غير إلكترونية وتفتقد للمصداقية
وزير النفط:”أوبك بلاس” توافق للعراق على زيادة تصدير (400) ألف برميل يوميا
النزاهة تعلن عن إعادة (253,586,273,259) مليار دينارٍ و(4,920,096.137) مليار دولارٍ إلى خزينة الدولة
وزير المالية يؤكد على ضرورة استقرار سقوف الإنفاق عند مستويات آمنة
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تجارة الأسلحة في العراق برعاية ميليشيا الحشد والأمن الوطني
الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
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- متابعات خاصة
الأحزاب من مصادر تمويل ميليشيا الحشد بعد المخدرات والدعارة وصالات القمار
في عراق الفوضى,,مرشحين للانتخابات مرتبطين بحزب العمال الكردستاني الإرهابي عن دائرة سنجار
حكومة الكاظمي متورطة بقتل النشطاء لحمايتها للجهات المنفذة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
معهد واشنطن ينصح بايدن بضربة موجعة لميليشيا الحشد الشعبي
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