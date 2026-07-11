الجيش الأميركي: مضيق هرمز خارج سيطرة إيران.. وسنرد على أي تهديد للملاحة الدولية

أكد الجيش الأميركي أن مضيق هرمز ما يزال مفتوحاً أمام حركة الملاحة الدولية، نافياً خضوعه لسيطرة إيران، ومشدداً على استمرار القوات الأميركية في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن السفن وحرية العبور في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وقال المتحدث باسم القيادة الأميركية الوسطى، تيم هوكينز، إن إيران، بحسب وصفه، خرقت وقف إطلاق النار عبر استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز، مؤكداً أن “لا مبرر لأي هجمات تستهدف الملاحة المدنية”، وأن الولايات المتحدة نفذت ضربات عسكرية بهدف تحميل طهران مسؤولية تلك الهجمات.

وأضاف هوكينز أن الضربات الأميركية أضعفت قدرة إيران على تنفيذ عمليات خارج حدودها، موضحاً أن طهران لا تزال تحتفظ ببعض القدرات في مجال الطائرات المسيّرة والصواريخ، فيما تواصل القوات الأميركية حالة الاستعداد القصوى تحسباً لأي تطورات ميدانية.

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران، في موقف يعكس تصاعد التوتر بين الجانبين، من دون الكشف عن الخطوات العملية التي ستتبع هذا الإعلان.

وفي السياق ذاته، حذرت هيئة بحرية بريطانية من استمرار ارتفاع مستوى التهديد الأمني في مضيق هرمز، داعية السفن التجارية إلى توخي أقصى درجات الحذر والانتباه لاحتمال وجود ألغام بحرية في مناطق العبور.

كما أظهرت بيانات تتبع السفن تباطؤاً كبيراً في حركة ناقلات النفط والغاز عبر المضيق، عقب الهجمات الأخيرة التي بدأت باستهداف سفينة قطرية لنقل الغاز الطبيعي المسال أثناء مغادرتها الممر البحري قرب السواحل العُمانية، ما دفع شركات الشحن إلى إعادة تقييم المخاطر الأمنية.

وتزامنت هذه التطورات مع هجمات إيرانية استهدفت بنى تحتية عسكرية أميركية في عدد من دول الخليج، رداً على ضربات أميركية طالت مواقع ساحلية جنوب وشرق إيران، الأمر الذي زاد من الضغوط على اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم قبل أسابيع.

وفي تطور متصل، نقلت شبكة CNN عن مصدرين إسرائيليين قولهما إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا ترغب في إشراك إسرائيل في أي مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران، خشية اتساع رقعة الصراع وخروج التصعيد عن السيطرة.