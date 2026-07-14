الجيش الإيراني يتوعد بالتصعيد: ضرباتنا مستمرة.. واستهدفنا سفينة أميركية وقواعد في الكويت

أعلن الجيش الإيراني، فجر الثلاثاء، أن عملياته العسكرية ستتواصل رداً على الهجمات الأميركية، مؤكداً أن مستوى الرد سيتناسب مع ما وصفه بـ”الاعتداءات” التي تتعرض لها إيران.

وقال الجيش، في بيان، إن قواته نفذت ضربة بصواريخ كروز استهدفت سفينة أميركية، رداً على الهجمات الصاروخية التي طالت مواقع عسكرية داخل إيران.

وأضاف أن القوات الإيرانية شنت أيضاً هجمات بالطائرات المسيّرة استهدفت أنظمة اتصالات وخزانات وقود ومنظومة باتريوت وبرج مراقبة تابعاً للجيش الأميركي في الكويت، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا التصعيد بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة ستنفذ ضربات قوية ضد إيران خلال اليومين المقبلين، في مؤشر على اتساع رقعة المواجهة بين الطرفين.

وفي الميدان، شهدت مناطق جنوب إيران سلسلة انفجارات متزامنة، حيث سُمع دوي انفجارات في بندر عباس ولارك وكونارك وتشابهار، بالتزامن مع تفعيل منظومات الدفاع الجوي.

ولا تزال طبيعة الانفجارات والأهداف التي تعرضت للقصف غير واضحة حتى الآن، بينما تواصل الأجهزة الأمنية الإيرانية التحقيق في ملابساتها، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر العسكري بين واشنطن وطهران.