الجيش الروسي يعلن سيطرته على مدينة أوكرانية في منطقة دونيتسك

الجيش الروسي يعلن سيطرته على مدينة أوكرانية في منطقة دونيتسك
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الجيش الروسي الثلاثاء السيطرة على مدينة نيويورك في منطقة دونيتسك، في سياق تقدمه المتواصل في شرق أوكرانيا.وأفادت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي عن “تحرير نوفغورودسكوي (الاسم الروسي للمدينة)، إحدى أكبر بلدات منطقة توريتسك والمركز اللوجستي ذي الأهمية الإستراتيجية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *