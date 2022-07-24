الجيل الجديد:حزب بارزاني شريك مع تركيا في قتل العراقيين

الجيل الجديد:حزب بارزاني شريك مع تركيا في قتل العراقيين
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو حراك الجيل الجديد آرام محمد، الاحد، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني شريك لتركيا.وقال محمد في حديث  صحفي: إن “الحزب الديمقراطي شريك تركيا ومتعاون معها ويقدم لها كل التسهيلات في حملاتها العسكرية”.وأضاف أن “عدم الرد على تركيا والمواقف الخجولة من حكومة الإقليم، هو بسبب المصالح التي تربط الحزب الديمقراطي بتركيا ومنها العلاقات الاقتصادية المشبوهة بين الطرفين”.

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