الجيل الجديد النيابية:الشعب الكردي يعاني من فساد حكومة البارزاني

الجيل الجديد النيابية:الشعب الكردي يعاني من فساد حكومة البارزاني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت عضو مجلس النواب، عن كتلة الجيل الجديد، بدرية البرزنجي، اليوم الثلاثاء، أن محافظات إقليم كردستان الثلاث تعيش “وضعاً سيئاً” ومعاناة الشعب الكردي “مستمرة”، فيما اتهمت اليكتي والبارتي بالاستحواذ واحتكار كل الثروات المالية.وقالت البرزنجي في حديث صحفي، إن “محافظات اقليم كردستان الثلاث تعيش وضعاً سيئاً، والشعب الكردي يعاين الاضرار ومعاناته مستمرة”.وأضافت، أن “حكومة أربيل تصدر يوميا الاف براميل النفط، الا أن المواطن الكردي لن يحصل ولو على البرميل لاسيما في ظل الأجواء الباردة بالأيام السابقة والفترة الحالية”.وأوضحت عضو مجلس النواب: “ليس لدينا كهرباء نقدمها الى المواطنين مع كل هذه الإيرادات النفطية، وهذا ما يعطي دلالة واضحة الى اين تذهب إيرادات إقليم كردستان”.وأكدت البرزنجي، أن “الحزبين الحاكمين محتكرين ومسيطرين على كل شيء، في الوقت الذي يعيش الشعب الكردي بمعاناة كبيرة ولن يستطيع الاستفادة من أي فوائد تأتي لحكومة كردستان”.وتشهد محافظات كردستان الثلاث، ظروف اقتصادية صعبة على الرغم من كمية الإيرادات المالية وغير المالية الداخلة الى حكومة الإقليم، وهو ما يؤدي لتوجيه أصابع الاتهام بالتقصير تجاه الشعب الكردي الى الأحزاب السياسية بأربيل والسليمانية.

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