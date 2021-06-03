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قوباد:تم الإتفاق بن بغداد وأربيل على تنفيذ حصة الإقليم في قانون الموازنة
مصدر:الحلبوسي منع استجواب وزير المالية خشية من كشفه وثائق خطيرة!
الكمارك تعلن عن ارتفاع إيراداتها خلال الأشهر الخمسة الماضية
الحداد:الإستقطاعات الضريبية مخالفة لقانون الموازنة
رايتس ووتش:إغلاق المخيمات من قبل حكومة الكاظمي دون توفير البديل إجراء غير صحيح
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وزير الدفاع الأمريكي يؤكد على التزام بلاده في الدفاع عن السعودية
البنتاغون يطلب من الكونغرس تخصيص 23.3 مليار دولار لتمويل البرنامج الاستخباري لعام 2022
لافروف:أي خطوات عدائية أوروبية لن تبقى دون رد
إيران:لسنا على “عجالة “من النتائج النهائية لمباحثات فيينا
الشرطة الإيرانية تهدد الشعب بالاعتقال لمن يقاطع الانتخابات
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- اراء ومقالات
- اقتصادية
قوباد:تم الإتفاق بن بغداد وأربيل على تنفيذ حصة الإقليم في قانون الموازنة
مصدر:الحلبوسي منع استجواب وزير المالية خشية من كشفه وثائق خطيرة!
الكمارك تعلن عن ارتفاع إيراداتها خلال الأشهر الخمسة الماضية
الحداد:الإستقطاعات الضريبية مخالفة لقانون الموازنة
الحراك الجديد:حكومة البارزاني مستمرة في سرقة رواتب موظفيها
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- تحقيقات
لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
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- متابعات خاصة
رايتس ووتش:عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين والصحفيين ثلثها نفذت في “عهد الكاظمي”
صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
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