الحداد:الإستقطاعات الضريبية مخالفة لقانون الموازنة

الحداد:الإستقطاعات الضريبية مخالفة لقانون الموازنة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- عد نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل الحداد، اليوم الخميس، الإستقطاعات الضريبية مخالفة لقانون الموازنة الإتحادية لعام2021، فيما بين ان البرلمان سيكون له موقف بشأنها.وقال الحداد في  بيان ، أن “مجلس النواب صوت على الغاء فقرة الإستقطاعات الضريبة من الموظفين، كونهم سيتضررون كثيرا، مرة بالاستقطاع الضريبي، واخرى نتيجة تغيير سعر صرف الدولار، او جراء ارتفاع الاسعار في الاسواق”، مضيفاً ان “وزارة المالية تطبق الفقرة ج من المادة 34 بصورة مخالفة لقصد المشرع”. وبيّن ان “مقترح وزير المالية الى مجلس الوزراء يوصي بتنفيذ ضريبة الدخل للموظفين وإلغاء قرار مجلس الوزراء المرقم 156 في 2016/6/7 والعودة إلى الإستقطاعات الضريبة المباشرة من رواتب الموظفين وفقا للتعليمات المالية رقم 1 لسنة  2007”.وعد نائب رئيس المجلس ذلك “مخالفة قانونية صريحة لمواد ونصوص قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 الذي صوت عليه مجلس النواب في 2021/3/31 وسيكون للمجلس موقف بشأن تطبيق تلك الاستقطاعات”. وأوضح ان “المجلس لم يتسلم حتى الان اي طلب باجراء تعديل وزاري لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الحالية”، منوهاً بان “هذا الأمر يخص الحكومة نفسها متى ما وجدت ذلك ضروريا وحلا لبعض مشكلاتها عند ذلك ستكون للمجلس كلمة الفصل بالتصويت لمنح الثقة من عدمه”.

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