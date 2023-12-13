الحدود:إلقاء القبض على (12) متسللاً آسيويا قادمين من العمق الإيراني

الحدود:إلقاء القبض على (12) متسللاً آسيويا قادمين من العمق الإيراني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الأربعاء (13 كانون الأول 2023)، إلقاء القبض على 12 متسللاً آسيويا حاولوا تجاوز الحدود بصورة غير شرعية في محافظة واسط قادمين من العمق الإيراني.وذكرت القيادة في بيان ، أنه “من خلال المتابعة الميدانية المستمرة لمنع حالات التسلل والتهريب، تمكن الفوج الثاني في لواء الحدود العشرون ضمن قيادة حدود المنطقة الثالثة من القاء القبض على 12 متسللاً أجنبياً اثناء محاولتهم اجتياز الشريط الحدودي بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة واسط”.واضافت، أنه “تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.

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