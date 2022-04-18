الحراك الجديد:إتفاق بين أنقرة وحزب البارزاني على تنفيذ العمليات العسكرية

الحراك الجديد:إتفاق بين أنقرة وحزب البارزاني على تنفيذ العمليات العسكرية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق – أكد عضو حراك الجيل الجديد ريبوار محمد، الاثنين، أن العمليات العسكرية التي أعلن عنها الجيش التركي في إقليم كردستان جاءت بمباركة الحزب الديمقراطي الكردستاني.وقال محمد في حديث صحفي، إنه “بعد الزيارات المتكررة لرئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني، جاءت العمليات الأخيرة، والتي تؤكد وجود اتفاق بين أنقرة والديمقراطي لتقديم المساعدة لتلك القوات”.وأضاف أن “مايجري من عمليات عسكرية يجب أن يكون هنالك موقف للحكومة الاتحادية، لآن الأمر يتعلق بسيادة البلد، وردع هذه التدخلات المهينة”.وأعلنت تركيا عن قيامها بعمليات عسكرية في مناطق إقليم كردستان، بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني. 

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