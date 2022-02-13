الحراك الجديد:استبعاد زيباري من رئاسة الجمهورية مصير كل “فاسد”

الحراك الجديد:استبعاد زيباري من رئاسة الجمهورية مصير كل “فاسد”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت رئيس كتلة الحراك الجيل الجديد النيابية سروة عبد الواحد، الاحد، على قرار المحكمة الاتحادية العليا باستبعاد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري من المنافسة على منصب رئاسة الجمهورية، قائلة: هذا مصيركم إذا خرجت المحاكم عن سيطرتكم.وقالت عبد الواحد في تغريدة عبر تويتر ، “عندما لا تكون المحاكم تحت سيطرتكم هكذا يكون مصيركم.وتابعت، ان الحزبين الحاكمين في الاقليم سيسوا كل المؤسسات لهذا لا نرى محاسبة فسادهم ابعاد القضاء في الاقليم عن يد الحزب وسيطرته هو الخطوة الاولى للاصلاح.وقررت المحكمة الاتحادية، في وقت سابق من اليوم الأحد، الحكم بعدم ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.

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