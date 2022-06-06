الحراك الجديد:حرية التعبير معدومة في ظل حكم العائلة البارزانية

الحراك الجديد:حرية التعبير معدومة في ظل حكم العائلة البارزانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في حراك الجيل الجديد صلاح داود، الاثنين، أن حريات الرأي معدومة في مدن إقليم كردستان.وقال داود في حديث صحفي، إن “أي مواطن أو ناشط لايستطيع قول رأيه وسيتعرض للاعتقال أو الاختفاء في حال كان له رأيا مخالفا أو انتقادا للفساد وأحزاب السلطة الحاكمة”.وأضاف أن “وضع حريات الرأي في الإقليم كارثي جدا، وهناك العشرات من الناشطين والمواطنين تم اختفائهم ولايعرض مكان تواجدهم منذ سنوات، وأخرها اعتقال 4 مواطنين احتجوا على ارتفاع أسعار الوقود في السليمانية ومايزال مصيرهم مجهولا”.وتتهم حكومة إقليم كردستان بممارستها إجراءات قمعية ضد الناشطين والإعلاميين في مدن الإقليم المختلفة.

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