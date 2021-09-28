الحراك الجديد:حزبي بارزاني وطالباني يستغلان موارد الدولة لدعاياتهما الانتخابية

الحراك الجديد:حزبي بارزاني وطالباني يستغلان موارد الدولة لدعاياتهما الانتخابية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجهت النائبة عن حراك الجيل الجديد وسن عمر، الثلاثاء، طلبا لمفوضية الانتخابات تدعوها للتدخل بشأن استغلال موارد الدولة من قبل الأحزاب الحاكمة في كردستان.وقالت عمر في حديث صحفي: إن “مفوضية الانتخابات قامت باستبعاد مرشحين لمجرد استغلالهم موارد الدولة واليوم في كردستان يتم استغلال سيارات الدولة والأجهزة الأمنية والدوائر الحكومية والخدمية لصالح مرشحي أحزاب السلطة”.وأضافت أن “على المفوضية أن تراقب مايجري في كردستان، لآن مايجري في الحملة الانتخابية هو عبارة عن فوضى واستهانة بالقانون وعدم احترام لتعليمات المفوضية أبدا من قبل الحزبين الحاكمين”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *