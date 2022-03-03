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مصدر:حراك صدري إطاري لتوحيد البيت السياسي الشيعي
مسرور:لن نحترم المحكمة الاتحادية ولا الحكومة الاتحادية!!
مجلس النواب يصوت على إعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية
الكاظمي:العراق أكثر البلدان تعرضا لتأثير التغير المناخي
نائب كردي للتيار الصدري وتحالف السيادة:حكومة البارزاني ستجعلكم ” أضحوكة ” أمام الشعب
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مسرور:لن نحترم المحكمة الاتحادية ولا الحكومة الاتحادية!!
الكاظمي:العراق أكثر البلدان تعرضا لتأثير التغير المناخي
نائب كردي للتيار الصدري وتحالف السيادة:حكومة البارزاني ستجعلكم ” أضحوكة ” أمام الشعب
الحراك الجديد: إيرادات النفط والغاز في الإقليم تذهب إلى جيوب العائلة البارزانية
صالح:موازنة 2022 من مسؤولية الحكومة المقبلة
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ضد الشعب..نواب يرفضون تخفيض سعر صرف الدولار
تخفيض سعر صرف الدولار دعوات حزبية كاذبة على حساب الشعب العراقي
الظلام والموت شعار الدورة البرلمانية الجديدة
إيران وأحزابها وميليشياتها وراء تدمير المجتمع العراقي بالمخدرات
قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا جراء حكم الخونة واللصوص وإطلاق خزين السدود ليس حلاً
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