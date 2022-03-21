الحراك الجديد يحمل حكومة أربيل وأحزابها الفساد في الإقليم

الحراك الجديد يحمل حكومة أربيل وأحزابها الفساد في الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمل عضو حراك الجيل الجديد ريبوار جلبي، الاثنين، أحزاب السلطة في إقليم كردستان مسؤولية سوء الأوضاع في الإقليم.وقال جلبي في حديث صحفي، إن “ما يجري في كردستان من سوء الخدمات وتأخر صرف الرواتب تتحمله الأحزاب الحاكمة التي تستولي على العائدات المالية”.وأضاف أن “حادثة وفاة اثنين من المتقاعدين هي جريمة تتحمله حكومة الإقليم لاستمرار توزيعها الرواتب بهذه الطريقة القديمة، وعدم الاعتماد بالتوزيع على نظام الماستر كارد، كي لا ينكشف أمر الفضائيين”.وصباح اليوم أعلنت صحة السليمانية عن وفاة اثنين من المتقاعدين نتيجة التدافع لاستلام الرواتب. 

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