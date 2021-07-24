الحراك الجديد يدعو إلى ربط الأجهزة الأمنية في الإقليم بالقيادة العامة

الحراك الجديد يدعو إلى ربط الأجهزة الأمنية في الإقليم بالقيادة العامة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا القيادي في حراك الجيل الجديد، ريبوار جلبي، السبت، الى ربط الأجهزة الأمنية في كردستان بالقيادة العامة للقوات المسلحة.وقال، جلبي في حديث صحفي، إن “الأجهزة الأمنية في الإقليم، هي أجهزة حزبية ومرتبطة بعوائل السلطة وتنفذ تعليماتها وتستخدم بالصراع الحزبي والتنافس الانتخابي”.وأضاف أنه “من غير المعقول أن تتحكم عوائل وشخصيات بأجهزة أمنية يفترض أن توجه لحماية المواطنين، لذا من الواجب ربط تلك الأجهزة بالقيادة العامة للقوات المسلحة وهذا ما معمول به في كل دول العالم”.

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