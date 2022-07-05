الحراك الشعبي الانباري:حماية الحلبوسي تكلف الدولة (6) مليار دينار شهرياً

الحراك الشعبي الانباري:حماية الحلبوسي تكلف الدولة (6) مليار دينار شهرياً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا الحراك الشعبي في محافظة الانبار , الثلاثاء , الجهات العليا الى تحجيم نفوذ رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بالمحافظة , مشيرا الى منح الحلبوسي أعداد هائلة من أفواج الحماية من مختلف الصنوف على طول الطريق بين بغداد والانبار.وقال المتحدث باسم الحراك ضاري الدليمي في تصريح  صحفي, ان “مشهد الحماية المبالغ بها على طول الطريق الواصل بين محافظتي بغداد والانبار من خلال توظيف اعداد هائلة من منتسبي الافواج الأمنية المختلفة لتوفير الحماية الشخصية لرئيس البرلمان سابقة لم يتعود عليها أي مسؤول ولا حتى أبناء المحافظة وهذه الحماية تكلف الدولة 6 مليار دينار شهريا”.وأضاف، ان ” الانتشار غير المبرر قد اثار استهجان وتهكم في آن واحد بين أبناء المحافظة , فضلا عن تخوفهم من المزيد من الهيمنة على مقدرات المحافظة”، محذرا من “تزايد هيمنة الحلبوسي وحزبه على الأجهزة الأمنية بالمحافظة التي يتم استخدامها تكميم الافواه واعتقال أي شخص يعارض الحلبوسي وحزبه ” .ودعا الدليمي الجهات العليا الى “تحجيم نفوذ رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بالمحافظة وتوظيف الجهد الأمني لمتابعة وتعقب جيوب داعش في المحافظة ” .

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