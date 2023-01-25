الحراك الشعبي الانباري: لا مستقبل سياسي للحلبوسي

الحراك الشعبي الانباري: لا مستقبل سياسي للحلبوسي
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 الرمادي/ شبكة أخبار العراق- اكد المتحدث باسم الحراك الشعبي في الانبار ضاري الدليمي , الأربعاء، أن ” تحالف الانبار الموحد عمل منذ اعلان تأسيسه الى استقطاب عددا من مناهضي سياسة الحلبوسي في المحافظات المحررة، مما أدى الى توسع واضح من خلال خروج شخصيات مهمة من حزب الحلبوسي منهم محافظ الانبار ورئيس تحالف السيادة في محافظة ديالى رعد الدهلكي”، مبينا أن “هناك عددا ليس بالقليل من نواب تلك المحافظات اعربوا عن دعمهم لنا ولحركتنا السياسية”.وأوضح الدليمي، ان “هذا التوسع بمناهضة الحلبوسي جعلته غير متوازن في تصرفاته كمسؤول او كشخص لأن هذا التوسع سوف يطيح بمنصبة عاجلا ام اجلا “.

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