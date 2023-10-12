الحراك الشعبي ينتقد الحلبوسي لموقفه غير المبالي تجاه ما يحدث في غزة من قبل الاحتلال الصهيوني

الحراك الشعبي ينتقد الحلبوسي لموقفه غير المبالي تجاه ما يحدث في غزة من قبل الاحتلال الصهيوني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد رئيس الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي حسين علي جاسم، الخميس، رئاسة مجلس النواب، واصفا إياها بالضعيفة تجاه القضية الفلسطينية. وقال جاسم في حديث صحفي، إن “الواجب الشرعي والقانوني يحتم على رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عقد جلسة استثنائية لمناقشة الأوضاع الخطيرة التي تتعرض لها غزة “. وأضاف أن “الشعب العراقي لم يلمس من رئاسة البرلمان موقفا يتناسب مع الانتهاكات الصهيونية تجاه الشعب الفلسطيني”.وأشار إلى أنه “يفترض برئيس مجلس النواب الدعوة لعقد جلسة استثنائية طارئة لمناقشة التداعيات الخطيرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني”. واكد جاسم، أن “مواقف بعض القوى السنية تكاد خجولة ولا ترتقي لحجم المسؤولية والوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية”.وكشف القيادي بتحالف الفتح علي حسين، أسباب غياب الدعم السني – الكردي للقضية الفلسطينية، وفيما أكد وجود ارتباطات وثيقة بين هذه الجهات مع أمريكا والصهاينة، اتهم السنة والاكراد بالميل نحو “المعسكر الباطل”. 

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