الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط أمريكية قرب سواحل الكويت

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، تنفيذ هجوم صاروخي جديد ضمن ما وصفه بالدفعة الـ22 من عملية “وعد صادق 4″، مؤكداً أن الصواريخ أصابت أهدافها بنجاح.

وذكر الحرس الثوري في بيان أن الهجوم تضمن إطلاق صواريخ من طراز “خيبر” و”خرمشهر 4″ و”فتاح”، مشيراً إلى أن العملية استهدفت عدة أهداف قال إنها تابعة للولايات المتحدة وإسرائيل، تمتد من تل أبيب إلى مناطق في الخليج.

وأضاف البيان أن من بين الأهداف التي تم استهدافها ناقلة نفط أمريكية قرب سواحل الكويت، معتبراً أن الهجوم يأتي – بحسب وصفه – “انتقاماً لضحايا مدرسة ميناب”.

ولم تصدر حتى الآن أي تأكيدات رسمية من الولايات المتحدة أو الكويت بشأن وقوع الهجوم أو حجم الأضرار المحتملة.