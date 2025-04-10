الحرس الثوري يعترف بتزويد ميليشيا الحشد الشعبي بالصواريخ لضرب القواعد الامريكية وإسرائيل

الحرس الثوري يعترف بتزويد ميليشيا الحشد الشعبي بالصواريخ لضرب القواعد الامريكية وإسرائيل
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر عسكري من الحرس الثوري الإيراني ،الخميس، إن “الحشد الشعبي مرتبط مباشرة بالحرس الثوري والسلاح واحد ضد أمريكا وإسرائيل ،وأضاف، ان الحرس قد زود الحشد الشعبي بوجبة من الصواريخ الباليستية لضرب إسرائيل لأنه يمثل خطنا الدفاعي الأول والذراع القوي بعد الحرس الثوري .واعترف المصدر ، ان ما نشرته صحيفة تايمز البريطانية  يوم امس الأربعاء (9 نيسان 2025)، بأن “إيران قامت بنقل صواريخ سطح-سطح بعيدة المدى إلى فصائل مسلحة حشدوية”، لاستهداف القوات الأمريكية وإسرائيل وأن نقل الصواريخ جرى عبر سلاح الجو التابع لفيلق القدس، وشمل صواريخ من نوع “قدس 351” و”جمال 69″،صحيح جداً ، والصواريخ من نوع  كروز وباليستية قصيرة المدى،وبعلم حكومة السوداني.

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