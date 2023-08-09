الحرس الثوري ينتشر على الحدود العراقية بعنوان ” مواكب حسينية”

الحرس الثوري ينتشر على الحدود العراقية بعنوان ” مواكب حسينية”
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نشرت  إيران الإرهاب والنفاق مئات المواكب الحسينية على الحدود مع العراق لتقديم الخدمات للزائرين القاصدين مدينة كربلاء لإحياء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين وبالحقيقة هي تجمعات للحرس الثوري والاطلاعات الايرانية .صرّح بذلك رئيس منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية في إيران مهدي خاموشي في كلمة ألقاها اليوم خلال محفل مذهبي في مدينة ري جنوب العاصمة طهران، وفقا لوكالة “فارس” شبه الرسمية الإيرانية.وذكر خاموشي في كلمته، أن أكثر من 300 موکب  تابع للحرس الثوري سيقدمون الخدمات لزوار الاربعين في الحدود العراقية، مردفا بالقول: هذه المواكب ستنتشر في هذه الحدود منذ يوم 10 صفر المقبل.و شدد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء، على ضمان نجاح الخطط الخدمية والأمنية المعدة لتأمين إحياء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين في مدينة كربلاء.جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً ضمّ رئيس وأعضاء اللجنة العليا الدائمة للزيارات المليونية، واللجنة الأمنية العليا للزيارة الأربعينية لهذا العام.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *