الحزب الشيوعي:أفضل حل للإنسداد السياسي بتشكيل حكومة انتقالية

الحزب الشيوعي:أفضل حل للإنسداد السياسي بتشكيل حكومة انتقالية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد سكرتير عام الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي , الأربعاء , ان الأزمة السياسية معقدة جدا وبحاجة الى عقلاء يسعون الى الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية سلمية يجري خلال التهيئة لانتخابات مبكرة.وقال فهمي في تصريح  صحفي, أن ” استقالات نواب التيار الصدري من مجلس النواب اربك المشهد السياسي وزاد من حدة الأزمة السياسية وتعقيد الموقف بشكل خطير , لذلك الوضع بحاجة الى عقلاء يسعون الى اتفاق جديد يضمن استقرار الحالة السياسية وحتى الأمنية في البلاد ” .وأضاف ان “الحزب الشيوعي العراقي يرى أن أفضل الصيغ ان يتم الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية سلمية وبمدة محددة تسير الدولة ويجري خلالها التهيئة لانتخابات مبكرة بالاتفاق مع كافة القوى السياسية بما فيها التيار الصدري”، مؤكدا ان “هذه الحالة هي الأفضل لكون أي تشكيل لحكومة دون مشاركة التيار الصدري ربما ستؤدي الى مواجهة محتملة” .وأوضح فهمي، ان “الحكومة الانتقالية يجب ان تكون حكومة ليس لها أي تبعية سياسية سواء بالعلن أو بالخفاء لكي نضمن سلامة إجراءاتها لحين سن قانون جديد لانتخابات مبكرة ” .

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