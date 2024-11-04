الحسان:اتفقت مع السيستاني على التعاون مع الأمم المتحدة لاستقرار العراق

الحسان:اتفقت مع السيستاني على التعاون مع الأمم المتحدة لاستقرار العراق
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 النجف/ شبكة أخبار العراق- أعلن ممثل الأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، اليوم الاثنين، عن إبرام اتفاق مع المرجع علي السيستاني على عمل مشترك بين الجانبين لتعزيز مكانة العراق في محيطه الإقليمي والدولي.وقال الحسان في مؤتمر صحفي ، عقب لقائه بالسيستاني في النجف “تشرفت بلقاء السيستاني، واستمعت إلى حكمته ورؤاه للمنطقة والعراق”.وأضاف أنا سعيد بهذا اللقاء، وقد اتفقت مع السيستاني علي العمل المشترك على تعزيز مكانة العراق”.وشدد “نحن لا نقبل بأي مساس بمقام المرجعية، ومشورة السيستاني تحظى باحترام المبعوثين الخاصين”، مضيفاً “أكدنا أن الأمم المتحدة ستستمر في دعم العراق”.وتابع ” السيستاني طلب مني تنفيذ الأولويات بما هو لمصالح العراق”، مشيراً إلى أن ” السيستاني توقع أن يعزز العراق علاقاته مع جيرانه “.وختم بالقول “نحن ملتزمون في دعم الأولويات للعراق ولا نتدخل إلا في المشورة”.

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