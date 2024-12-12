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تحالف الفتح:الوضع العراقي في خطر بعد سيطرة الإرهابيين على سوريا
القانونية النيابية ترفض تمرير القوانين الجدلية بسلة واحدة
نائب إطاري:الحديث عن العلاقات المستقبلية مع سوريا لا يزال مبكراً
السفير الإيراني:سندافع عن العراق من خلال حشدنا الشعبي ضد إرهاب جبهة تحرير الشام
الحسان:ناقشت مع السيستاني إبعاد العراق عن الأزمات التي تضر به
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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مسيلمة الإطار: من مقاتلة جبهة تحرير الشام إلى الترحيب بالوضع الجديد لسوريا
حكومة العراق من الدفاع عن بشار الأسد ومقاتلة الإرهابيين إلى الترحيب بالتغيير الجديد
السوداني:إيران والعراق وسوريا ثلاثة أجسده في روح واحدة
خبير قانوني:قانون العفو العام يشمل الإرهابيين وسراق المال العام وكافة الجرائم الجنائية وغيرها
مصدر سياسي:طهران أبلغت واشنطن عن طريق حكومتها في العراق بدعمها لنظام بشار الأسد
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