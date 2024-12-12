الحسان:ناقشت مع السيستاني إبعاد العراق عن الأزمات التي تضر به

الحسان:ناقشت مع السيستاني إبعاد العراق عن الأزمات التي تضر به
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال ممثل الأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، اليوم الخميس (12 كانون الأول 2024)، إن العراق يجب ألا يكون ساحة لتصفية الحسابات، فيما أشار إلى أن البلد يحتاج لقرارات جديدة تخدم الوضع الحالي لتجنب الأزمات.وذكر الحسان خلال مؤتمر صحافي عقب لقائه المرجع علي السيستاني في النجف : اليوم كان لنا لقاء مع المرجع علي السيستاني، ومكانة المرجعية الدينية مهمة للأمم المتحدة، كما أن المرجع الأعلى حريص على العراق والحفاظ عليه من أي تجاذبات تحدث في المنطقة”.وأضاف” اليوم أطلعت المرجعية الدينية حول اللقاءات التي أجريت في أمريكا حول العراق، وناقشنا مع المرجعية سبل تجنب العراق أي تجاذبات تضر به، كما أن هناك تنسيق مباشر مع اليونامي والحكومة العراقية.

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