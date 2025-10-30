الحسناوي يبشر العراقيين ..” لكل أسرة طبيب”

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في حزب الدعوة وزير الصحة، صالح مهدي الحسناوي، اليوم، أن قانون الضمان الصحي سيحدث تغييراً جذرياً بالنظام الصحي العراقي.وقال الحسناوي، في مؤتمر الصحة العامة، إن “برامج الصحة العامة شهدت تطوراً ملحوظاً إذ بدأنا ببرامج الوقاية وغربلة الوليد، والصحة المدرسية ورفعنا نسبة التغطية باللقاحات وأدخلنا لقاحات جديدة ووسعنا قاعدة المراكز الصحية على مختلف المستويات”. وتابع، “شرعنا بالتخطيط الصحي الشامل، الذي يعد من أهم ركائز الرعاية الصحية الأولية، من خلال قانون الضمان الصحي، وشجعنا كثيراً على تطبيق طب الأسرة”، لافتا إلى أن “هناك تصاعداً في عدد أطباء الأسّرة، وقد نص قانون الضمان الصحي على أنه عند الوصول إلى المرحلة الأخيرة من تطبيقه، لا بد من أن يكون لكل أسرة عراقية طبيب أسرة”، مؤكداً أن “هذه المادة القانونية ستحدث تغييراً جذرياً في النظام الصحي العراقي”.وشدد وزير الصحة بالقول، “لا يمكن النهوض بالقطاع الصحي إلا بتضافر جميع الجهود من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والخبراء والجامعات، عبر شراكة حقيقية يتحمل فيها الجميع مسؤولية الصحة”.

