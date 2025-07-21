الحشد الشعبي يحلف بـ”العباس”أنه لم يستهدف حقول النفط في الإقليم!!

بغداد/ شبكة أخبارالعراق- قالت المقاومة الاسلامية في العراق وهي مجموعة فصائل ولائية حشدوية،الاثنين، إن “ما شهدَه إقليم كردستان من عمليات قصفٍ طالت حقولَه النفطية، ما هي إلا تصفيةَ حساباتٍ بين الشركات النفطية وحكومة الإقليم، وليس نزاعا عابرا لحدوده”.

وأضافت أن “المقاومة الإسلامية، بكل تشكيلاتها، كانت ولا تزال تنأى بنفسها عن أي عملياتٍ تضرّ بمصالح الشعب أو القوات الأمنية!!!!، سواء أكان ذلك في شمال البلاد أم جنوبها، وتبقى المصلحة الوطنية غايتها المنشودة!!!!، وعلى حكومة الإقليم ان تتجنب تصدير أزماتها الداخلية إلى الحكومة المركزية”.