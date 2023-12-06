الحشد الشعبي يستهدف القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد

الحشد الشعبي يستهدف القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- ذكر بيان منسوب لما يسمى “المقاومة الإسلامية في العراق” وهي الفصائل الولائية المرتبطة بالحشد الشعبي ، أنها استهدفت بطائرة مسيّرة قاعدة “عين الأسد” غربي الانبار التي تتموضع فيها القوات الامريكية قد أصابت هدفها بشكل مباشر.وصعّدت الفصائل الحشدوية، من هجماتها على القواعد العسكرية لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وسوريا بعد أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر في فلسطين (طوفان الأقصى).

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