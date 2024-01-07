الحشد الشعبي يعلن استهداف قاعدة أمريكية في سوريا وإسرائيلية في الجولان المحتلة

الحشد الشعبي يعلن استهداف قاعدة أمريكية في سوريا وإسرائيلية في الجولان المحتلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الحشد الشعبي ، اليوم الأحد، استهداف قاعدتين إسرائيلية وامريكية في الجولان والحسكة السوريتين. وقال الحشد بأسم ” المقاومة الإسلامية”، في بيان ، “استهدفنا بطائرة مسيرة قاعدة قسرك للقوات الأمريكية بالحسكة شمال شرقي سوريا”.وأضاف، “استهدفنا قاعدة للعدو الصهيوني في الجولان المحتل بطائرة مسيرة”.

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