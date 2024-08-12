الحشد الشعبي يعلن الدفاع عن إيران في حال استهدافها من قبل أمريكا وإسرائيل

الحشد الشعبي يعلن الدفاع عن إيران في حال استهدافها من قبل أمريكا وإسرائيل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت ما يعرف بـ”تنسيقية المقاومة العراقية”وهي الفصائل الولائية الحشدوية، اليوم الاثنين، عن قيامها بالرد إذا ما تعرضت إيران لقصف أمريكي أو إسرائيلي .وذكرت التنسيقية في بيان: “مع استمرار تمادي قوى الاستكبار في اعتداءاتها الوحشية والغادرة بحق رجال محور المقاومة المتمثلة في الحرس الثوري والحشد الشعبي وحزب الله اللبناني والحوثيين، وأضاف البيان، أن “تنسيقية المقاومة العراقية بقيادة رئيس اركان الحشد  الشعبي عبد العزيز المحمداوي غير ملزمة بأي قيود، إذا ما تورطت القوات الامريكية والاسرائيلية مرة أخرى باستهداف إيران الحبيبة، ؛ فإن ردنا حينها لن توقفه سقوف”. يذكر ان المقاومة الإسلامية العراقية هي فصائل حشد “بدر والعصائب والنجباء والطفوف وكتائب سيد الشهداء وكتائب حزب الله وانصار الله الأوفياء وكتائب الإمام علي” وهي مافيات تجارة المخدرات والاختطاف وقتل الإبرياء وسرقة المال العام والابتزاز والاتجار بالبشر واغتصاب أراضي ودور المواطنين واصحاب دور الدعارة والملاهي الليلية وصالات القمار وكل اعمال الرذيلة.

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